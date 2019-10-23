HABER

DHA DIŞ- Trump: Türkiye’ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yakında görüşeceğini belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan7a övgü dolu sözler söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, yakında görüşeceğini belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan7a övgü dolu sözler söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz. Türkiye’ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim. Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ’ın tekrar güç kazanmasını engellemeli” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aaçıklamalarda bulunan Trump, ABD askerlerinin Suriye’den çıktığını vurgulayarak, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz. Sözde orada 30 günlüğüne bulunmalıydık, ama şimdi çıkıyoruz. Hazine Bakanı’na, Türkiye’ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim” ifadelerini kullandı.
‘DEAŞ’IN TEKRAR GÜÇ KAZANMASINI ENGELLEMELİLER’
Trump, harekata ara verilmesine dair Türkiye ile yapılan anlaşma için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür ederek, “Çok iyi bir iş yaptık. Harekata ara verilmesiyle çok sayıda insanın hayatını kurtardık. Ne yaralanan ne de öldürülen Amerikalı oldu. SDG’nin komutanı Mazlum’la konuştum. DEAŞ’lıların kilit altında olduklarına ilişkin güvence ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ’lıların ise yakalandıklarını belirtti. Bazıları, ABD’nin askeri olarak harekata müdahale etmesini istiyordu. Bu 10 binlerce asker demek. ABD’nin bir NATO müttefikine, Türkiye’ye müdahale etmelerini istiyorlardı. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Orada daha ne kadar ABD'li ölmesi gerekiyordu? Ortadoğu’nun çöllerine, bu kadar değerli Amerikalı kanı akmışken, daha ne kadar orada olmalıydık? Artık biz oralardan çekilme kararı verdik. Şimdi, Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ’ın tekrar güç kazanmasını engellemeli. Ordumuzun görevi, dünyanın polisliğini yapmak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz” dedi

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Trump’ın konuşması

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Bakan Varank: Kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğizBakan Varank: Kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz
 Bıçaklı saldırıda ölen Genç Milli futbolcu Mert son yolculuğuna uğurlandı  Bıçaklı saldırıda ölen Genç Milli futbolcu Mert son yolculuğuna uğurlandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Yürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldular

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

Türkiye imamının kızı yakalandı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt

Şehitler için yaptırıldı! Bugün açıldı

2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

2020'de başlayacak! Orduya 'ASİP' geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.