DHA DIŞ - Trump: Ulusal acil durum ilanı kararını imzalayacağım

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzalayacağını söyledi.
Trump, yaptığı açıklamada Meksika sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için alınacak kararı imzalayacağını söyledi. Trump, "Bu bir çok başkan tarafından, bir çok kez imzalanmış olmalıydı. Bu nadiren bir sorun oldu... kimse umursamadı" dedi.
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