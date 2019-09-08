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DHA DIŞ- Trump’ın görüşmeleri askıya alması sonrası Afganistan’dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kabil’de bir ABD askeri de dahil olmak üzere 11 kişinin öldüğü Taliban saldırısının ardından barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.

Afganistan, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kabil’de bir ABD askeri de dahil olmak üzere 11 kişinin öldüğü Taliban saldırısının ardından barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afganistan, ülkede barışı sağlamak için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt ediyor” denildi.

Barış görüşmelerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesinin ardından, Afganistan Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Afganistan halkı ve hükümeti onurlu ve istikrarlı bir barış sürecinin yanında ve ülkede barışı sağlamak için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt ediyor. Ancak hükümet, Taliban’ın Afganistan’a yönelik şiddeti artırma konusundaki ciddiyetini devam eden barış müzakerelerinin önündeki en büyük engel olarak görüyor. Taliban, Afganların öldürülmesini durdurduğunda, kapsamlı bir ateşkes başlattığında ve Afgan hükümeti ile doğrudan müzakerelere girdiğinde gerçek barışın mümkün olduğunu sürekli olarak vurguladık. Afganistan hükümeti müttefiklerinin ağır çabalarını övüyor ve ülkede onurlu ve kalıcı barışı sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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