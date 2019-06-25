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DHA DIŞ- Trump’tan taciz iddiasına yanıt: Tipim değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildiğini iddia eden E.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump tarafından taciz edildiğini iddia eden E. Jean Carroll’a Trump’tan ‘tipim değil’ yanıtı geldi.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini 20 yıl önce taciz ettiğini iddia eden E. Jean Carroll’a, Trump’tan yanıt geldi. Trump’ın, “Tüm saygımla söylüyorum. İlk olarak, kendisi tipim değil. İkincisi, öyle bir şey asla gerçekleşmedi. Tamam, mı?” dediği belirtildi.
Trump, daha önce taciz iddialarını defalarca yalanlamış ve Carroll ile daha önce hiç görüşmediğini dile getirmişti.

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