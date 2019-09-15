DHA DIŞ- Tunus, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Tunus, (DHA)- Tunus, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçimlerde, 7 milyon 88 bin kişi oy kullanacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel saatle 08.00’de başlayıp, 18.00’de son bulacak. Tunus medyası, seçimlerde 7 milyon 88 bin kişinin oy kullanacağını, seçmenlerin yüzde 49’unun kadın olduğunu açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin ölümünün ardından yapılan seçimlerde, adayların yüzde 50’nin üstünde oy alamaması halinde, ikinci tura gidilecek. 24 adayın yarıştığı seçimde, aday sayısının fazla olması nedeniyle, ikinci tura kesin gözüyle bakılıyor.
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