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DHA DIŞ - Türk askeri Kosova'da geleneksel iftar çadırını kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kosova Kuvvetleri (KFOR) barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 20 yıldır gelenek haline getirdiği iftar çadırını bu yıl da Kosova genelinde kuruyor.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova Kuvvetleri (KFOR) barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 20 yıldır gelenek haline getirdiği iftar çadırını bu yıl da Kosova genelinde kuruyor.

Kosova genelinde Ramazan ayı boyunca değişik şehirlerde iftar çadırını kuracak olan Türk askeri, Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrinde ilk iftar yemeğini verdi. Prizren'in Şadırvan merkezinde iftar veren Mehmetçiğin ilk iftar yemeğine Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş ile 300 davetli katıldı.

İftar yemeğine katılan KDTP Milletvekili Fikrim Damka DHA’ya yaptığı açıklamada, Türk askerinin 20 yıldır geleneksel olarak kurduğu iftar çadırının bu yıl da devam ettiğini ve Kosova'da ilk iftar çadırı geleneğinin Türk askerleri tarafından başlatıldığının altını çizdi. İftar öncesi Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Müziği Kolu üyeleri ilahiler okudu.

Kurulan çadırda oruçlarını açan Kosovalılar, Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Ezanın okunması ve top atışının ardından Türk askeri de, Kosovalılarla birlikte iftarını açtı. Mehmetçiğin verdiği iftar menüsünde; paça çorbası, pilav, Balkanların meşhur pleskavicası (köfte), salata ve tatlı olarak trileçe ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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- Bayraklı Camisi dış detay

- Vatandaşlarla söyleşi

- KDTP Mv Fikrim Damka ile söyleşi

- İftar yemeklerinden detay

- Ezanın okunması

- İftarların açılması

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