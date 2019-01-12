HABER

DHA DIŞ  - Türk askeri, Kosova’da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:21 | Son Güncelleme

Soğuk havaların etkili olduğu Kosova'da, Mehmetçik ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıttı.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Soğuk havaların etkili olduğu Kosova'da, Mehmetçik ihtiyaç sahibi ailelerin içlerini ısıttı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırının altında 10 derece olduğu Kosova'da, Türk askeri daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve battaniye dağıtımında bulundu.

1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri din, dil, ırak ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gıdanın yanı sıra soba yarımında da bulunan Mehmetçik, Prizren'de çok sayıda aileye aşırı soğuklardan etkilenmemeleri için kıyafet, ayakkabı ve battaniye yardımında bulundu.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı SAİ personelinin evleri tek tek gezerek, 20 yıldır her türlü yanınızda olduk bundan böyle de faaliyetlerimiz sürdürmeye devam edeceklerini vurguladılar. Kapılarında Türk askerini gören Kosovalılar da, duygularına hakim olamayarak askerlere teşekkür ettiler. Mehmetçiğin 1999 yılından bu yana kendilerine sahip çıkarak her türlü destekte bulunduklarını söyleyen vatandaşlar, 'Türk askerini Allah başımızdan eksik etmesin' dediler.

Görüntü Dökümü:

- Türk askeri yardım dağıtımı

- Vatandaşlarla söyleşi

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Uludağ yolunda hafta sonu araç kuyruğu oluştuUludağ yolunda hafta sonu araç kuyruğu oluştu
Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.