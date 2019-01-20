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DHA DIŞ - Türk askeri onardığı okulun açılışını yaptı, öğrencilerin mutluluğu göz doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Kosova'da görev yapan Türk askeri, 7'den 70'e herkesin yardımına koşuyor.

Enis TABAK, Drenas (DHA) - Kosova'da görev yapan Türk askeri, 7'den 70'e herkesin yardımına koşuyor. Kısa bir süre önce ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtan Mehmetçik, en son onarımını gerçekleştirdiği 8 sınıflık ilköğretim okulunun açılışını yaptı.
Kosova'da 1999 yılından bu yana barış gücü KFOR bünyesi altında görev yapan Türk askeri, eğitimden, sağlığa her alanda Kosova halkının yanında. Türk askeri görev süresince Kosova'da sayısız yardım ve onarım hizmeti verdi.
Mehmetçik, Kosova'nın orta bölgesinde, Kosova Ovası'nın batısında bulunan Glogovaç Belediyesi'ne bağlı Drenasta köyündeki Yusuf Girvela İlköğretim Okulu'nun 8 sınıfını onararak açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa okulun öğretmenleri, öğrenciler ile Kosova Türk temsil Heyeti Başkanı Cem Sinan Barım, Glogovaç Belediye Başkan Yardımcısı Gani Sülay ile Türk askeri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Kosova Türk temsil Heyeti Başkanı Cem Sinan Barım, Mehmetçiğin her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu vurguladı. Törende çocukların gösterileri büyük ilgi gördü. Konuşmaların ardından sınıfların açılış kurdelesi kesildi. Davetliler daha sonra onarılan sınıfları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Okulun ilk halinden fotoğraflar (6 foto)
-Okulun dış plan görüntüsü
-Ellerinde Türk bayrakları ile çocuklar
-Açılıştan görüntüler
-Öğrencilerden görüntüler
-Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Cem Sinan Barım'ın konuşması

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