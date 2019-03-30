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DHA DIŞ - Türk askerinden, Kosova'da 500 aileye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahibi 500 Kosovalı aileye gıda, hijyen ürünlerinin yanı sıra giyim yardımında bulundu.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, ihtiyaç sahibi 500 Kosovalı aileye gıda, hijyen ürünlerinin yanı sıra giyim yardımında bulundu.

Prizren Belediyesi ile ortaklaşa dağıtılan paketleri alan aileler, desteklerinden dolayı Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ettiler. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) Prizren Belediyesi Meclis Üyesi Cennet Sayhadi'nin de katıldığı dağıtımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'na bağlı Sivil Asker İşbirliği'nin (SAİ) personeli daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek yardım paketlerini ulaştırdılar. Türk askerlerini karşılarında gören aileler, 20 yıldan bu yana Mehmetçiğin her türlü destekle kendilerine yardımda bulunduklarını söylediler. Ailelere yardım paketlerini teslim eden SAİ personeli de, Türk askerinin 1999 yılından bu yana Kosova halkının yanında olduğunu ve bundan böyle de aynı hızla desteklerinin devam edeceğini vuguladılar.

Yardım paketlerinin önümüzdeki günlerde de Kosova'nın diğer şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi. Mehmetçik din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Kosovalı Arnavut, Türk, Boşnak ve Roman asıllı vatandaşlara 20 yıldır eğitimden, sağlığa her türlü destekte bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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- Yardımdan detaylar

- SAİ Subayın paket teslimi ve konuşması

- Yalın ayak gelen çocuklar

- Detay

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