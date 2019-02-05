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DHA DIŞ - Türk askerinden, Kosova'nın şampiyon basketbol takımına malzeme desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 3 kez Kosova şampiyonu olan ‘New Basket’ takımına malzeme yardımında bulundu.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 3 kez Kosova şampiyonu olan ‘New Basket’ takımına malzeme yardımında bulundu.

Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altından görev yapan Türk askeri her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Türk askeri dün Kosova'nın önemli basketbol takımlarından olan New Basket takımına 10 adet basketbol topu, 5 adet mini basket topu, 60 adet antreman topu, 60 adet basketbol forması, 60 adet eşofman takımı, 60 adet sporcu montu, anorak, 60 adet sırt çantası ve 100 adet antreman forması yardımında bulundu.

Prizren'deki Sezai Suroy Spor Salonu'nda gerçekleşen malzeme dağıtım töreninde konuşan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş, Türk askeri olarak Kosova'nın kalkınmasında bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de yardımlarına devam edeceğini söyledi. Törene katılan Prizren Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü Ehat Oreşka, desteklerinden dolayı Türk askerine teşekkür etti.

New Basket takımı Koordinatör Arben Elşani de, Kosova'nın önemli basketbol takımlarından olan New Basket takımına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu takımın 3 kez Kosova 3'üncü basketbol şampiyonu olduğunu söyledi. Konuşma töreni ardından Prizren Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü Ehat Oreşka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş'a Prizren işlemeli bakır tablo hediye etti. Takımlarına malzeme yardımında bulunan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı temsilcilerine teşekkür eden New Basket Takımı yetişkin ve çocuk oyuncuları, çok mutlu olduklarını smylediler.

Türk subayları ile New Basket Takımı oyuncularının dostluk maçı berabere bitti

Malzeme töreni ardından Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'ndaki görevli Türk subayları ile aralarında çocuk basket oyuncularının da yer aldığı New Basket Takımı dostluk maçı düzenledi. 18 - 18 skorla biten maçta 8 yaşındaki Drini Yagciu'nun attığı basketler, davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

- 8 yaşındaki Drini'nin Türk askeriyle oynan maçta attığı basketler

- Drini Yaciu ile söyleşi

- Spor salonu dış detay

- Malzemelerden detay

- Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş'ın konuşması

- Prizren Belediyesi Kültür ve Spor Müdürü Ehat Oreşka'nın konuşması

- Basketçi çocuklarla söyleşi

- New Basket Takımı Koordinatör Arben Elşani'nin konuşması

- Toplu hatıra fotoğrafı çekimi

- Türk askeri ile New Basket Takımı oyuncuları arasında dostluk maçı

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