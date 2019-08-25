DHA DIŞ- Türk doktor adayları İngiltere’de hasta bakıyor

Türkiye’den 4 tıp fakültesi ve 1 diş hekimliği öğrencisi staj yapmak üzere Londra’ya geldi. Yaz boyunca Londra’daki Özel Mediwell Sağlık Merkezi’nde staj yapan doktor adayları, burada, İngiltere’deki sağlık sisteminin işleyişini doğrudan gözlemleme fırsatının yanı sıra, Londra’da yaşayan farklı uluslardan çok sayıda hastayı görerek tedavilerine katkıda bulunuyor.

Sağlık Merkezi’nde stajına devam eden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi beşinci dönem öğrencileri Ece ve Merve Turan, İngiltere’deki sağlık sisteminin işleyişini yakından gözlemleme fırsatı yakalandıklarını, özellikle Türkiye’den farklı olarak, İngiltere’deki aile hekimliği, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti alma ve özel kliniklerin bu noktadaki etkinliğini görme şansı bulduklarını kaydettiler.

İNSANLARA EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi stajyer doktor Seran Senar da hekimlik mesleğinin yurtdışındaki işleyişine yakından tanık olmanın harika bir tecrübe olduğunu söyledi. Senar, Mediwell Kliniği’nde bulunduğu süre boyunca, İngiltere’de uzmanlığını yapmış yabancı ve Türk doktorlarla iletişime geçme şansı bulduğunu, onların tecrübelerinden faydalandığını belirterek; İngiltere’de teorik ve pratikte tıp biliminin uygulanışı, devlet ve özel hastanelerin işleyişi ve Türkiye’deki sistemden farkları hakkında da bilgi edindiğini ekledi.

Senar, “Gelecekte birinci önceliğim, ülkemde başarılı ve insanlara en iyi şekilde yardım edebilen bir doktor olmak. Edindiğim bu tecrübe sayesinde, İngiltere’de, özellikle araştırma yapmak için kendime ve ülkeme bir şeyler katabilmek için, eğitim imkânlarını takip etmeyi düşünüyorum. Bize bu imkânı sağlayan Turhan hocamıza ve klinikte bize her türlü konuda yardımcı olan bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.