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DHA DIŞ - Türk Kızılayı, Suriye’de 600 bin savaş mağdurunu giydirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı, Suriye'de açtığı 6 tane Sevgi Butiği Mağazası'nda 600 binin üzerinde savaş mağduruna, 3 milyon kıyafet dağıtımı yaptı.  Suriye’de iç savaş başlamadan önce 1.4 milyon kişinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, 2011 yılından beri süren Rusya destekli Esad rejimi saldırılarından kaçarak kente sığınanlar nedeniyle 4.5 milyona ulaştı.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Uğur CAN/İDLİB(Suriye), (DHA)- TÜRK Kızılayı, Suriye'de açtığı 6 tane Sevgi Butiği Mağazası'nda 600 binin üzerinde savaş mağduruna, 3 milyon kıyafet dağıtımı yaptı.

Suriye’de iç savaş başlamadan önce 1.4 milyon kişinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, 2011 yılından beri süren Rusya destekli Esad rejimi saldırılarından kaçarak kente sığınanlar nedeniyle 4.5 milyona ulaştı.

Esad rejiminin, muhaliflerin ve sivillerin son kalesi olan İdlib’in güneyine saldırılarını artırması nedeniyle son 1 yılda 950 bin kişi Türkiye sınırına yakın yerlere göç etti. 220 bin Suriyeli sınıra yakın tarım arazilerinde derme çatma çadırlarda ve kavurucu sıcakta zeytin ağaçlarının altında yaşarken, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Atme Çadır Kenti’nin nüfusu da 1 milyona yükseldi.

Savaş mağdurlarının gıda, barınma, eğitim, sağlık ihtiyaçlarını gidermek için büyük operasyonlar gerçekleştiren Türk Kızılayı, İdlib, Afrin, Azez, El Bab ve Cerablus kentlerinde bulunan 6 tane Sevgi Butiği ile, Suriyelilerin giyecek ihtiyacını da karşılıyor. Kamp ve yetimhanelerde kalan aileler ile kendilerine başvuran ihtiyaç sahiplerini tespit edip hediye çeki dağıtan Türk Kızılayı, savaş mağdurlarının butiklerde beğendikleri kullanılmamış ürünleri ücretsiz alabilmelerini sağlıyor. Sevgi Butiklerinde tüm tarzlarda kadın, erkek, çocuk giyim malzemeleri bulunuyor.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİYORUZ

Türk Kızılayı Suriye Sınır Yardımları Yöneticisi Hakan Sarı, 6 butik vasıtasıyla 600 binin üzerinde ihtiyaç sahibine 3 milyon parçadan fazla kıyafet dağıtımı yaptıklarını belirterek, “Burada en önemsediğimiz nokta, insanlara seçme hakkı sunarak psikososyal destek vermiş oluyoruz. Kendilerine verdiğimiz çekler sayesinde istedikleri, beğendikleri ürünleri teslim alabiliyorlar” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kıyafet dağıtımından görüntüler
-Suriyelilerin kıyafetleri alması
-Muhabir anonsu
-Butikten görüntüler
-Muhabirin butiğe dair yaptığı anons
-Kızılay çalışanı ile röportaj

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