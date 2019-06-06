DHA DIŞ - Türk kuaföre Londra'da ödül

Aynur Tattersall/ Londra, (DHA)- İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yapılan dünyanın en köklü kuaförlük yarışmasında Türk kuaför Adem Oygur, saç tasarımı dalında ödüle layık görüldü.

Dünyanın en köklü kuaförlük yarışmalarından L'Oréal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65'incisi düzenlendi. Londra'daki Battersea Park'ta düzenlenen ödül törenine dünyanın önde gelen stilist kuaförleri katıldı.

En eski ve en prestijli kuaförlük yarışmasında, birçok alanda ödüller dağıtıldı. Türkiye'den sadece Errol Douglas Artistik Direktörü Adem Oygur'un katıldığı yarışmada birbirinden başarılı saç modelleri L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy jürisi tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirildi. ‘Afro Total Look’ alanında 200 Artistik Direktör arasından Oygur'un saç tasarımı ödüle layık görüldü. ​Oygur, "Çok mutluyum. Bu ödülü almak için çok emek harcadık" dedi.

