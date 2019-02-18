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DHA DIŞ - Türk modacı Londra Moda Haftası’nda nostaljik Türk perdeleri ile ödül aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan genç Türk modacı Tuncer Tonun, nostaljik Türk perdelerinden hazırladığı koleksiyonuyla Britanya’nın en iyi tasarımcı ödülünü kazandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’de yaşayan genç Türk modacı Tuncer Tonun, nostaljik Türk perdelerinden hazırladığı koleksiyonuyla Britanya’nın en iyi tasarımcı ödülünü kazandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki London Fashion Week kapsamında düzenlenen Fashions Finest (Modaların En İyileri) organizasyonu, Britanya’nın en iyi tasarımcıları (Britain’s Top Designer) yarışması düzenledi.

16 Şubat’da düzenlenen yarışmada, Türk tasarımcı Tuncer Tonun 1980’li yılların Türkiyesi’nde birçok evde kullanılan perdelerden tasarladığı koleksiyonuyla Britanya’nın en iyi tasarımcısı ödülünün sahibi oldu.

The Screet Behind The Curtains ( Perdelerin arkasındaki sır) adı verdiği koleksiyonunda Tonun, kullandığı perdeleri, aralarında Ağrı, Iğdır, Niğde, Şanlıurfa ve Konya gibi Anadolu’nun bir çok yerinden getirtti.

İngiltere ve tüm dünyadan genç dokuz tasarımcının katıldığı yarışmada Tuncer Tonun’un geridönüşüm temalı koleksiyonu, jürinin büyük beğenisini topladı

Yarışmanın jürileri arasında İngiltere’nin en iyi magazin fotoğrafçılarından Nick Johnston, stilist ve moda sunucusu Nicky Hambleton ve ünlülerin stilisti Bernard Connolly yer aldı.

1980’li yıllarda kullanılan perdeler ilham kaynağı oldu

Tonun, son çalışmasıyla ilgili olarak aldığı ödülden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek bu koleksiyonunda, Türkiye’nin köy ya da kentlerindeki birçok evde özellikle 1980’li yıllarda sıklıkla kullandığımız milli perdelerimizi geridönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Genç modacı, Türkiye’nin en ücra köşelerinden zorlukla topladığı bu perdeleri yeni bir tasarım ve fikirle dünyanın en iyi moda organizasyonlarından biri olan Londra Moda Haftası’nda kapsamında sunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyerek bu vesiyleyle Türkiye’nin tanıtımını yapmış olduğunu dile getirdi.

Her yıl şubat ayında Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Britain’s Top Designer yarışması, İngiltere ve dünyadan genç tasarımcıların yaratıcı çalışmalarını sergilemerine fırsat veriyor. Yüzlerce genç tasarımcının katıldığı organizasyonda, finale kalan en iyi dokuz modacı arasından biri de en iyi tasarımcı ödülünün sahibi oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mankenlerin podyumda geçişi

Modacının podyumda mankenlerle yürüyüşü

Elinde ödül ile poz vermesi

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