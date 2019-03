DHA DIŞ - Türk şirketi inşa etti, Putin açılışını yapacak

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in Rusya'da gerçekleştirdiği 250 milyon Euro yatırımı geçen fabrikasını inşa eden Türk inşaat şirketi ESTA Construction, fabrikayı 18 ay gibi bir sürede tamamlayarak üretim bandını çalışmaya hazır hale getirdi.

Moskova'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Esipovo Endüstri Parkı'nda yer alan fabrika, yaklaşık 85 hektarlık bir arazi üzerinde hayata geçirildi. Bir montaj hattında çok sayıda araç üretilmesini sağlayan Endüstri 4.0 teknolojilerini ve full esnek montaj teknolojisini barındıracak olan fabrika; boya atölyesinden nihai montaja kadar tüm üretim aşamalarını da kapsıyor. 250 milyon Euro üzerinde bir yatırımla hayata geçirilen projenin temelini Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov atmıştı. Türk firmasının anahtar teslim yaptığı fabrikanın açılışını ise 3 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirecek.

"YA EN İYİSİ, YA DA HİÇBİR ŞEY. BİZ EN İYİSİNİ YAPTIK"

Önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı'nın açılışını yapacağı 100 bin metre kare kapalı alana sahip dev otomobil fabrikasını bir Türk firması olarak zamanında teslim etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, "Biliyorsunuz Mercedes-Benz firmasının sloganı "The best or nothing" (En iyi ya da hiçbir şey) arkadaşlarım bu işte "the best" (En iyi) olan kısmını gerçekleştirdi. Bununla gurur duyuyorum. İnşallah 3 Nisan'da açılışı yaptığımız zamanda Sayın Putin'in katılımı ile beraber onurun en büyüğünü gerçekleştirmiş olacağız." dedi.