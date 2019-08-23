HABER

DHA DIŞ- Türk yayıncının '11 Eylül' yorumu ABD’de tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

ABD’de yaşayan ‘YoungTurks’ TV programında içerik üreticilerinden olan Hasan Piker’in sosyal medyada 11 Eylül saldırılarına dair yaptığı paylaşım, ABD medyasında tepki çekti.

ABD, (DHA)- ABD’de yaşayan ‘YoungTurks’ TV programında içerik üreticilerinden olan Hasan Piker’in sosyal medyada 11 Eylül saldırılarına dair yaptığı paylaşım, ABD medyasında tepki çekti.

YoungTurks TV programı ile tanınan ve sosyal medya platformu Twitch üzerinden canlı yayınlar yapan Hasan Piker, sosyal medyada ABD’nin dış politikasını eleştirdi. Piker, “ABD’nin dış politikadaki kararları 11 Eylül’e yol açtı. Bu 2001’de söylenecek tartışmalı bir şeydi. Aptal olmayın. Bin Ladin’e silah verdik ve onu eğittik. 11 Eylül’den çok önce bölgeyi dengesizleştirdik. Şimdi, Dan Crenshaw'ın bu klipte haklı göstermeye çalıştığı bu sürekli savaşta sıkışıp kaldık. Tam da bu tür bir tavır, yurtdışında binlerce genç erkek ve kadını ölüme gönderdi” dedi.

‘FOX NEWS’TE TARTIŞILDI’

Hasan Piker’in Twitch üzerinde tek gözünü kaybeden eski asker ve Texas Kongre Üyesi Dan Crenshaw’ı eleştirmesi ve sosyal medyadaki beyanları üzerine, Fox News, Piker hakkında yaptığı haberi ‘Liberal sunucu, savaş yarası için Crenshaw ile alay etti’ başlığı ile yayınladı.

Yıllardır saklanıyordu! Otopsi raporu ortaya çıktı Yıllardır saklanıyordu! Otopsi raporu ortaya çıktı
Bodrum’da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendiBodrum’da siyaha bürünen ormanlar havadan görüntülendi
Resul Dindar’dan ilk klipResul Dindar’dan ilk klip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

Ordu'da şiddetli yağış mahalle ve evlerde su baskınlarına yol açtı

Meteoroloji uyarmıştı! Mahalle ve evleri su bastı

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.