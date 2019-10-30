HABER

DHA DIŞ - Turkcell Ukrayna'nın köylerini 4G ile buluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Turkcell'İn Ukrayna'daki iştiraki Lifecell ile Ukrayna devleti arasında, 4G internet hizmetinin ülke geneline yayılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Sonat KEREM, Mariupol, (DHA) - Turkcell'İn Ukrayna'daki iştiraki Lifecell ile Ukrayna devleti arasında, 4G internet hizmetinin ülke geneline yayılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde düzenlenen yatırım forumunda, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörleri Lifecell, Kievstar, Vodafone ve Intertelecom'un genel müdürleri ile Ukrayna Başbakanı Oleksey Gonçaruk, ülkenin kırsal kesimlerine 4G internet erişimi sağlanmasını öngören anlaşmaya imza attı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de hazır bulunduğu törende, Lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı anlaşmayı imzaladı.

ZELENSKİ: TARİHİ BİR ANLAŞMA
İmza töreninde konuşma yapan Zelenski, "Bugün tarihi bir anlaşma imzalıyoruz. Bu sayede ülkenin her köşesi mobil bağlantıya ve internet ağına kavuşacak. Büyük yatırımlar, ülkemize inanan ve daha fazla yatırıma hazır olan şirketler sayesinde yapılıyor" dedi.

İSMET YAZICI: UKRAYNA KABUĞUNU KIRIYOR
Forumda DHA'nın sorularını yanıtlayan Lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı ise, "Burada olmak güzel. Pek çok insan için herhalde biraz da ürkütücü Mariupol'e gelmek. 10-15 kilometre ilerimizde terörist aktivitelerin olduğu yer var. Fakat Sayın Ukrayna Cumhurbaşkanı ve hükümeti, Ukrayna’nın her köşesinin güvenli olduğunu göstermek için forumu burada düzenledi. Ukrayna, yeni yönetimi altında kabuğunu daha hızlı kırıp, dünyaya daha hızlı entegre olmaya çalışıyor. Biz de tabii ki bunun bir parçasıyız" dedi.
İmzalanan anlaşma hakkında da bilgi veren Yazıcı, "Bu, yeni cumhurbaşkanı ile gündeme gelen bir inisiyatif. Ülkenin kırsal kesimlerinde 4G şebekesine, geniş bant hizmetlerine erişim yoktu. Sayın Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın başlattığı bu hareketle beraber, başta Lifecell olmak üzere tüm operatörler bu işe imzalarını koydular. Çok kısa zaman içinde ülkenin kırsal kesimlerinde de geniş bant hizmetlerini vermeye başlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------
-İsmet Yazıcı'nın Zelenski ile el sıkışması ve sohbet etmesi
-Ukrayna Başbakanı Gonçaruk ile Yazıcı'nın anlaşmayı imzalamaları
-Yazıcı ile röportaj

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Ayaz ve Nupelda kardeşlerin adını taşıyan kütüphane yenilendiAyaz ve Nupelda kardeşlerin adını taşıyan kütüphane yenilendi
Türk Kızılayı Genel Müdürü Kınık: "Vatan toprağına dönmek isteyen Suriyelilerin o toprağa dönmeleri için destek çalışmalarımız olacak”Türk Kızılayı Genel Müdürü Kınık: "Vatan toprağına dönmek isteyen Suriyelilerin o toprağa dönmeleri için destek çalışmalarımız olacak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Elleriyle boğarak öldürdü, böyle itiraf etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.