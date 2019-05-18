DHA DIŞ - Türkiye

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna, Türkiye ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı sosyal ve emeklilik haklarının korunmasına ilişkin anlaşma imzalanması konusunda müzakerelerin başarıyla ilerlediğini açıkladı.

Ukrayna Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Oleksandra Çurkina, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Ankara’da devam eden müzakerelerde, Türkiye ile Ukrayna’nın, sosyal güvenlik anlaşması taslağındaki 36 maddeden 32’si konusunda anlaşma sağladıklarını belirtti. Bunun son derece başarılı bir sonuç olduğunu dile getiren Çuprina, geri kalan dört maddenin, iki ülkenin ulusal mevzuatlarıyla ilgili olduğunu ve bu maddelerde de, ekim ayına kadar yürütülecek ikinci tur müzakerelerde anlaşmaya varılmasının beklendiğini dile getirdi. Türkiye’deki Ukrayna vatandaşlarının sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Çuprina, Türkiye’deki Ukrayna vatandaşlarının sosyal güvenceleri ve emeklilik hakları konusunu çözmenin Ukrayna açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

