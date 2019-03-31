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DHA DIŞ - Türkiye’deki seçimler, Alman basınında birinci haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye’deki mahalli seçimler Almanya’nın önde gelen medya kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Türkiye’deki mahalli seçimler Almanya’nın önde gelen medya kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor.

TV kanalları haber bültenlerinde, gazeteler de internet sayfalarında seçimlerle ilgili gelişmeleri düzenli bir şekilde güncelleyerek izleyici ve okuyucularıyla paylaşıyor.

N-TV, Tagesschau 24 ile Welt gibi haber kanalları saat başı bültenlerinde, seçim öncesi görüntüler de ekranlara taşınarak, Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili görüntülü bilgiler paylaşıyor. “Erdoğan seçimleri kazanmak istiyor’’ başlıklı haberlerde, iktidar ve muhalefetin açıklamalarına yer veriliyor.

Tagesschau 24 haber kanalı, saat başı haberlerinde, Türkiye muhabirine bağlanarak, görüntüler eşliğinde son durumların değerlendirme ve bilgilerini izleyicileriyle paylaşıyor.

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