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DHA DIŞ -  Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu polislerine molotoflu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Yüzleri maskeli 50 kişilik grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.

Io Chokona, Atina, (DHA) - Yüzleri maskeli 50 kişilik grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre saldırı Cumartesi gecesi meydana geldi. Selanik Aristoteles Üniversitesinden çıkan yüzleri maskeli bir grup, Türk Konsolosluğunu koruyan Yunan polis ekiplerine molotof kokteyli ve taşlarla saldırdılar. Olay yerine takviye gelen polis ekipleri, yaklaşık 50 kişiden oluşa guruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bir saat süren olaylarda 15 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Kaçan diğer saldırganlar ise üniversite binasına geri çekildiler. Atılan molotof kokteylleri 4 aracın yanmasına neden oldu. Yanan araçlar olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.

Atina'da da 40 maskeli saldırgan, bir polis noktasına saldırdı. Molotof kokteyli ve taşlarla yapılan saldırıda polis araçları ve bir işyeri zarar gördü.

SALDIRI İLK DEĞİL

Geçen ay yine Selanik’teki Türk Konsolosluğu yakınlarında bulunan polislere molotof kokteylli saldırı düzenlenmiş; saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türk Başkonsolosluğu binasının yakınında bulunan polis kulübesine molotofkokteylli ve taşlı saldırı düzenlenmiş; 3 araç zarar görmüştü.

Geçtiğimiz ay da öğlen saatlerinde anarşist grup Rubikonas üyeleri, Atina'nın merkezinde bulunan İsviçre Büyükelçiliği'ne zorla girip sloganlar atarak yazılı bildiriler dağıtmış; 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
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