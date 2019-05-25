DHA DIŞ - TÜRKONFED Başkanı Turan: Türkiye’nin çıkış yolu katma değer yaratmakta

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği’ni (TUİD) ziyaret eden TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Ukrayna’daki Türk iş insanlarına ve profesyonellere TÜRKONFED’in faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

TÜRKONFED’in Türkiye’de bağımsız ve gönüllülük esasına dayalı en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten Turan, “Bize TUSİAD da üye. Bu anlamda bir çatı örgütüyüz” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin strateji sahibi olmalarının önemini vurgulayan Orhan, “Maalesef Türkiye’de şirketlerin bile stratejileri olmuyor. Biz bu dönemde stratejimizi 5K üzerine kurduk. Birincisi kurumsallaşma. TÜRKONFED’in yukarına aşağıya doğru kurumsallaşması lazım. Kurumsal olmayan yapıların sürdürülebilir olmadığını görüyorum. Niye uluslarararası markalarımız yok? 100 yıllık markalarımız ya şekerci, ya bozacı, ya lokumcu. Başka markamız yok” diye konuştu.