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DHA DIŞ - UBP milletvekili Hasipoğlu: Rumların adımı uluslararası deniz hukukuna ters

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve eski müzakereci Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi personeli için aldırdığı uluslararası tutuklama kararının deniz hukukunda karşılığının olmadığını söyledi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve eski müzakereci Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi personeli için aldırdığı uluslararası tutuklama kararının deniz hukukunda karşılığının olmadığını söyledi. Kıbrıs Rum tarafının sadece Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırdığına dikkat çeken Hasipoğlu, DHA'ya özel açıklamalar yaptı.

"Kıbrıs Rum yönetimi haksız bir şekilde Avrupa Birliği (AB) içerisinde olması nedeniyle, AB içerisinden böyle bir tutuklama kararı almaya çalışacak. Ancak bunun hukuki ve siyasi zemini yoktur. Uluslararası anlamda gerek KKTC gerekse Türkiye güçlü bir zemindedir" diye devam eden Hasipoğlu şunları söyledi;

'RETÇİ OLAN HEP RUMLAR'

"Müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafı paylaşımcı bir yaklaşımla, Rum tarafına, 'gel, Ada etrafındaki petrolü, doğalgazı nasıl paylaşacağımızı konuşalım' diye 2011 yılından beri öneriler yapmıştır. Ama hep retçi tavır içerisinde olan Rum tarafı olmuştur. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında da Ada etrafındaki doğalgazda Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar hakları olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla tutuklama adımı siyasi olarak bir yer bulmaz. Hukuken de tutuklama bir yer bulmaz. Çünkü bir kere Türkiye ile KKTC 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil. Fatih gemisinin bulunduğu denizalanı Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıs'ın kara suları içerisinde değil. Burada hiç bir devlet 'burası benim denizalanımdır, egemenlik alanımdır, gemi veya kişileri tutuklarım' diye adım atmasının uluslararası hukukta yeri yoktur. Uluslararası deniz hukuku bize şunu söylemektedir; ilgili kıyı devletleri masa başında oturup, hakça bir paylaşımı emreder. Dolayısıyla Rumların adımı uluslararası deniz hukukuna ve siyasi duruma terstir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Oğuzhan Hasipoğlu açıklaması

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