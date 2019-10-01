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DHA DIŞ- Uçağa çarpmak üzere olan servis aracına böyle durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

ABD’nin Şikago Havalimanı’nın apronunda yemek servis (catering) aracının hızlandırıcısı takılı kalınca, araç bulunduğu bölgede dönmeye başladı.

ABD, (DHA)- ABD’nin Şikago Havalimanı’nın apronunda yemek servis (catering) aracının hızlandırıcısı takılı kalınca, araç bulunduğu bölgede dönmeye başladı. Hızlanarak dönen araç, park halindeki uçağa çarpmak üzereyken, bagaj taşıyan araç sürücüsü devreye girdi ve yemek servis aracına çarparak onu devirdi.

Görüntüler havalimanı terminalindeki bir yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, üzerinde sürücüsü bulunmayan yemek servis aracının geri geri giderek, bulunduğu alanda tur attığı görülüyor. Her dönüşü sırasında park halindeki uçağa yaklaşan araca, apronda olan bagaj taşıma aracının yaklaştığı görülüyor. Bagaj taşıam araç sürücüsü, uçağa çarpmak üzere olan yemek servis aracına çarpışor ve onu deviriyor.

Yetkililer, yemek servis aracının hızlandırıcısının açık kaldığını ve bu yüzden kontrolden çıktığını belirtti.

American Airlines konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Olayda hiçbir American Airlines ekibi üyesi yaralanmadı ve 10 dakikalık rötar haricinde hiçbir sorun yaşanmadı. Aracı durduran ekibimizin hızlı hareketini takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yemek taşıyan aracın kontrolden çıkarak sürekli tur atması
-Yemek taşıyan aracın uçağa yaklaşması
-Bagaj taşıyan aracın catering aracına vurarak aracı düşürmesi

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