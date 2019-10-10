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DHA DIŞ- Uçak elektrik tellerinde asılı kaldı, pilot kanada oturup kurtarılmayı bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

İtalya’da uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarptı ve asılı kaldı.

İtalya, (DHA)- İtalya’da uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarptı ve asılı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak kanada oturdu ve kurtarılmayı bekledi.

İtalya’nın kuzeyinde Alp Dağları’na yakın bir bölgedeki Prato Valentino adlı dağ kasabasında uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarparak asıldı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak ters bir şekilde asılı kalan uçağın kanadına oturdu ve kurtarılmayı bekledi. O anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Yerel medya, pilotun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Pilotun kokpitten çıkışı ve kurtarılması
-Pilotun kurtarılmayı beklerken fotoğrafı

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