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DHA DIŞ -Ukrayna, Çernobil felaketini anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Ukrayna, bundan 33 yıl önce meydana gelen ve dünya tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan, Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlamanın 33.

Deniz Berktay, Kiev, DHA (DHA) - Ukrayna, bundan 33 yıl önce meydana gelen ve dünya tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan, Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlamanın 33. yıldönümünü anıyor.

26 Nisan 1986’da, o zamanlar Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 Numaralı reaktöründe gece saatlerinde deney amacıyla güvenlik sistemi devre dışı bırakılmış, bu esnada meydana gelen patlamayla, reaktörün çatısı havaya uçarken, nükleer serpintiler, Çernobil ilçesi ve çevresine yayılmıştı. Patlamanın ardından güneyden esen rüzgârın radyasyon bulutunu kuzeye yöneltmesi sonucunda, Belarus’un Ukrayna sınırına yakın bölgeleri de, radyasyonun etkisi altında kalmıştı. Ukraynalı yetkililer, nükleer felaketin Ukrayna topraklarının yüzde 10’unu etkisi altına aldığını, 3 milyon insanın hayatının olumsuz etkilendiğini ve bunların 500 binini çocukların oluşturduğunu söylüyor.

NÜKLEER SANTRALİN YERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSLERİ

Ukrayna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çernobil bölgesinde 2000 yılından itibaren nükleer santrallerin tamamen durdurulduğu belirtilerek, bu bölgede son yıllarda, güneş enerjisi panelleri kurularak, bu bölgenin yeniden ekonomiye kazandırıldığı bildirildi. Açıklamada, alternatif enerji üretim tesislerini buraya kurarak, Çernobil’e yeniden hayat vermenin amaçlandığı dile getirildi.

RUSLANA, ÇERNOBİL’DE KONSER VERDİ

2004 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması’nın şampiyonu olan ünlü Ukraynalı şarkıcı ve eylemci Ruslana da, alternatif enerjiye dikkat çekmek amacıyla, dün Çernobil’deki Çernobil Felaketi Anıtı’na çiçek bıraktı ve ardından, burada bir konser verdi. Ruslana, yaptığı açıklamada, kendisinin de dünyada yenilenebilir enerjiye geçilmesi konusunda mücadele verdiğine değinerek, Ukrayna gibi Çernobil felaketini yaşamış bir ülkenin bundan ders çıkarmama gibi bir hakkının olmadığını ifade etti ve gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolunun, yenilenebilir enerjiye yönelmekten geçtiğini dile getirdi.

ÇERNOBİL’E TURİSTİK ZİYARETLER ARTIYOR

Ukrayna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ostap Semyorak ise, Çernobil Santrali çevresindeki yasak bölgenin, son yıllarda hem yerli, hem de yabancı turistler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen bir bölge olduğunu belirterek, 2018 yılında Çernobil bölgesini 70 bin turistin ziyaret ettiğini, bunların yarısını yabancıların oluşturduğunu söyledi. Diğer taraftan Semyorak, Çernobil’in çevresindeki 30 kilometre yarıçapındaki bölgenin yasak bölge olduğuna dikkat çekerek, bu bölgeye ziyaretin özel izne bağlı olduğunu hatırlattı.

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