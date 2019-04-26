DHA DIŞ -Ukrayna, Çernobil felaketini anıyor

Deniz Berktay, Kiev, DHA (DHA) - Ukrayna, bundan 33 yıl önce meydana gelen ve dünya tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan, Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlamanın 33. yıldönümünü anıyor.

26 Nisan 1986’da, o zamanlar Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 Numaralı reaktöründe gece saatlerinde deney amacıyla güvenlik sistemi devre dışı bırakılmış, bu esnada meydana gelen patlamayla, reaktörün çatısı havaya uçarken, nükleer serpintiler, Çernobil ilçesi ve çevresine yayılmıştı. Patlamanın ardından güneyden esen rüzgârın radyasyon bulutunu kuzeye yöneltmesi sonucunda, Belarus’un Ukrayna sınırına yakın bölgeleri de, radyasyonun etkisi altında kalmıştı. Ukraynalı yetkililer, nükleer felaketin Ukrayna topraklarının yüzde 10’unu etkisi altına aldığını, 3 milyon insanın hayatının olumsuz etkilendiğini ve bunların 500 binini çocukların oluşturduğunu söylüyor.

NÜKLEER SANTRALİN YERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSLERİ

Ukrayna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çernobil bölgesinde 2000 yılından itibaren nükleer santrallerin tamamen durdurulduğu belirtilerek, bu bölgede son yıllarda, güneş enerjisi panelleri kurularak, bu bölgenin yeniden ekonomiye kazandırıldığı bildirildi. Açıklamada, alternatif enerji üretim tesislerini buraya kurarak, Çernobil’e yeniden hayat vermenin amaçlandığı dile getirildi.