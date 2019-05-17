HABER

DHA DIŞ - Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko için 'yurt dışı yasağı' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Ukrayna'da Devlet Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı'nın da dahil olduğu180 üst düzey devlet görevlisine yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebiye dava açıldı.  Kiev Bölge İdare Mahkemesi'nde, Devlet Başbakanı Petro Poroşenko, Başbakan Vladimir Groysman, Parlamento Başkanı Andrey Parubiy, devlet enerji şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu Başbakanı Andrey Kobolev'in de aralarında olduğu 180 üst düzey devlet görevlisinin parlamento seçimlerinin ardından bir yıl boyunca yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talebiyle dava açıldı.  Davada ayrıca, Ukrayna polisinin ve istihbarat servisi SBU'nun görevlerini yerine getirmediği, böylece yolsuzluklara karıştığından şüphelenilen siyasilerin organize suçlar işlemesinin önünün açıldığı iddiasına yer verildi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna'da Devlet Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı'nın da dahil olduğu180 üst düzey devlet görevlisine yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebiye dava açıldı.

Kiev Bölge İdare Mahkemesi'nde, Devlet Başbakanı Petro Poroşenko, Başbakan Vladimir Groysman, Parlamento Başkanı Andrey Parubiy, devlet enerji şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu Başbakanı Andrey Kobolev'in de aralarında olduğu 180 üst düzey devlet görevlisinin parlamento seçimlerinin ardından bir yıl boyunca yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talebiyle dava açıldı.

Davada ayrıca, Ukrayna polisinin ve istihbarat servisi SBU'nun görevlerini yerine getirmediği, böylece yolsuzluklara karıştığından şüphelenilen siyasilerin organize suçlar işlemesinin önünün açıldığı iddiasına yer verildi.

Ukrayna Başsavcılığı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu iddiasıyla geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak yemin töreninin ardından görevine başlayacak.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiyeciler çıkardıOtomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
PAÜ spor ödülleri verildiPAÜ spor ödülleri verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.