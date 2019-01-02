DHA DIŞ - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Bodnar “Rusya, Kırım Tatarları’nı bölmeye çalışıyor” 

Deniz Berktay, Kiev, DHA (DHA) - Ukrayna eski İstanbul Başkonsolosu ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türk-Ukrayna ilişkilerinin 2018 yılındaki seyrini ve Rus-Ukrayna gerilimini, Demirören Haber Ajansı’na değerlendirdi.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

2018 yılının Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde verimli bir yıl olduğunu ve çok sayıda üst düzey ziyaret yapıldığını ifade eden Bodnar, Türkiye’nin Rusya’nın 2014’te Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ilhak etmesini tanımadığını ve sürekli Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti. Bodnar, Türkiye’nin desteği siyasi düzeyde olmakla birlikte, Ukrayna’nın Rusya tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şartlarda, bu desteğin de önemli olduğunu dile getirdi.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İÇİN ACELE ETMEYELİM”

Türkiye’yle Ukrayna arasında on yıldan bu yana devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ne zaman sonuçlanıp anlaşmanın imzalanabileceği yönündeki soruya Bodnar, iki ülkenin de yüzölçümü bakımından büyük olduğunu ve anlaşmanın çok sayıda sektörü içerdiğini, bunların her birinde hükümetlerin, yerel üreticilerle anlaşması gerektiğini, bu nedenle, sürecin uzadığını söyledi. Bodnar, “Örneğin, tekstil sektörü, Türkiye’de iyi gelişmiş olan bir sektör. Ukrayna’daysa, henüz gelişmekte olan ve üreticilerimiz açısından hassas bir sektör. Türkiye’de de, tarım sektörü, hassas durumda. Bütün bu sektörlerde hükümetlerin ulusal üreticilerle anlaşmaya varması gerekiyor. Taraflardan birinin, ulusal çıkarlara aykırı davrandığı şeklinde bir izlenimin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla, sürecin uzamasının nedeni, kötü niyet değil, tarafların bu kaygılarıdır. Serbest Ticaret Anlaşması, sadece yapmış olmak için yapılmamalı. Yoksa, iki taraf da zarar görür. Eğer süreç aceleye getirilirse, o zaman ortaya bir serbest ticaret anlaşması değil, çok sayıda sınırlaması olan bir anlaşma çıkar” diye konuştu.