HABER

DHA DIŞ - Ukrayna Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Ukrayna eski Genelkurmay Başkanı Vladimir Zamana, 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı.  Ukrayna Askeri Savcılığı'nın Ukrayna istihbarat teşkilatı SBU ile bu sabah ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda, eski Genelkurmay Başkanı Zamana'nın evine baskın düzenlendi.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna eski Genelkurmay Başkanı Vladimir Zamana, 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ukrayna Askeri Savcılığı'nın Ukrayna istihbarat teşkilatı SBU ile bu sabah ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda, eski Genelkurmay Başkanı Zamana'nın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın devam ettiği, Zamana'nın gözaltına alındığı belirtildi.
Vladimir Zamana, Rusya'ya yakın çizgisiyle bilinen eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç tarafından 2012 yılında genelkurmay başkanı olarak atanmış ve bu görevi iki yıl sürdürmüştü. Kiev'de beş yıl önce Batı yanlısı grupların Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenledikleri ihtilal sırasında Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmiş; bu nedenle, ihtilalden iki gün önce, 19 Şubat'ta görevden alınmıştı. İhtilalin hemen ardından, Ukrayna Ordusu'nun tamamiyle ihtilalcilerin safına geçtiğini ilan etmiş ve ihtilalcilerin denetimine geçen Ukrayna Parlamentosu tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı denetlemekle görevlendirilmiş; kısa bir süre sonraysa, emekliye sevkedilmişti.

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez! Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!
Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı istiyorum”Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı istiyorum”
Avrasya Yükseköğretim zirvesi başlıyorAvrasya Yükseköğretim zirvesi başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Beyaz kıtada Türk üssü! Al bayrak göndere çekildi!

Beyaz kıtada Türk üssü! Al bayrak göndere çekildi!

"Tanklar ateş ede ede çıkacak" emrini verdi, mahkemede inkar etti

Verdiği emri mahkemede inkar etti

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.