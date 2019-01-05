HABER

DHA DIŞ - Ukrayna polisi, şüphelinin son fotoğrafını yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı.

Sonat Kerem, Ukrayna (DHA) - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı.

Harkov emniyetinden yapılan açıklamada, Türkiye’ye kaçan 1998 doğumlu zanlı Hüsnü Can Ç. hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi.

Ukrayna polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı.

ŞÜPHELİNİN EŞGALİ VERİLDİ

Cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.’nin Ukrayna’dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantası ile gitar bulunduğu belirtildi. 170 cm boyundaki zanlının sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu ve yüzünde çizikler olduğu bilgisi de verildi.

31 Aralık günü 16.00-19.00 saatleri arasında zanlıyı “Studentska” metro istasyonu civarında gören görgü tanıkları ile havaalanına götüren taksi şoförünün de arandığı bildirildi.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep’ten haber alamayan arkadaşları önceki gün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov’daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Moskova’da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından “Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemişini bekliyorum” mesajını paylaştı. Yerel basın ev sahibi olan Almadani’nin annesinin de 23 Aralık’ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------
Yayınlanan fotoğraflar
Polisin web sitesi

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Şarküteri dolabında fareŞarküteri dolabında fare
İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdıİzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.