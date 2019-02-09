DHA DIŞ - Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor 

Sonat KEREM, KİEV (DHA) - Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kırım yakınlarında hava savunma sistemlerinin kullanılacağı tatbikata hazırlandığını duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, 2019 yılında uçaksavar ve roket sistemlerinin kullanılacağı dört tatbikat yapacağı bildirildi. İlk tatbikatın bu ay içinde, Kırım yakınlarındaki Herson ili sınırlarında bulunan “Yagorlik” adlı askeri poligonda, Buk-M1, S-125 ve S-300 hava savunma sistemleriyle düzenleneceği belirtildi.
Ukrayna Füze Savunma Birlikleri Komutanı Yuriy Stavsiy, “Geçen yıl yapılanlardan daha büyük tatbikatlara hazırlanıyoruz. Buk-M1 ve S-300P roket sistemleri kullanılacak” dedi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, füze sistemleriyle yapılan tatbikatların ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' düzenlendiğini açıkladı.
Ukrayna ordusu, geçtiğimiz günlerde Azak Denizi’nde savaş uçakları, savaş helikopterleri, uçaksavar sistemleri, yeni nesil füzeler ve çok sayıda asker ile tatbikat yapmıştı.
Rusya ve Ukrayna’ya ait savaş gemileri geçen kasım ayında Azak Denizi’nde karşı karşıya gelmişti. Rusya, karasularının ihlal edildiği iddiasıyla üç Ukrayna gemisini ve dört Ukraynalı askeri alıkoymuştu.
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