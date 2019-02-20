HABER

DHA DIŞ - Ukrayna: Rusya'nın seçimleri sabote ederek darbe yapma planını ortaya çıkardık 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

 Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya’nın Ukrayna devlet başkanlığı seçimleri sonrasında ülkede iç karışıklık çıkarmayı ve darbe yapmayı planladığını iddia etti.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya’nın Ukrayna devlet başkanlığı seçimleri sonrasında ülkede iç karışıklık çıkarmayı ve darbe yapmayı planladığını iddia etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rus gizli servisinin kontrolündeki radikal grupların Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası ülkede karışıklık çıkarma planlarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

İnterfaks ajansının haberine göre Kononenko, Rusya’nın güdümünde hareket eden ‘Beyaz Başlıklılar’ adlı radikal grubun seçimler sonrası Ukrayna genelinde devlet binalarını işgal etmeyi, kitlesel protestolar düzenlemeyi ve sokak çatışmaları çıkarmayı planladığını iddia etti.

‘Beyaz Başlıklılar’ adlı grubun liderlerinden Yevgeniy Morinets’in gözaltına alındığını belirten Ukraynalı istihbaratçı, Rusya’nın desteklediği bu kişinin Ukrayna’da 31 Mart seçimleri günü yeni bir ‘Meydan protestoları’ dalgası başlatma hazırlığında olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.

"DARBE HAZIRLIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ"

Üç şüphelinin ofislerinde ve evlerinde yapılan aramalarda molotof kokteylleri ele geçirildiğini belirten Kononenko, Rusya destekli bu kişilerin, Ukrayna’da darbe yoluyla iktidarı ele geçirmeye yönelik provokasyon çıkarma hazırlığında olduklarının belirlendiğini söyledi.

Provokasyonların gerekçesi olarak ‘seçimlerde hile yapıldığı’ iddiasının ortaya atılmasının planlandığını belirten Ukraynalı yetkili, seçimlerin ilk turu sonrası parlamento binasını işgal etme planlarının da ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı (Son depremler)

Hatay'da deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi

Sarıyer'de toprak kayması

Sarıyer'de toprak kayması

Aracın bagajından aslan başı heykeli çıktı!

Polisler bile şaştı! Aracın garajından çıktı

Denizli'de korkutan anlar!

Denizli'de korkutan anlar!

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İzmir'de gece kulübü önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.