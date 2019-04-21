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DHA DIŞ - Ukrayna seçimlerinin galibi komedyen Zelenskiy

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.

Sonat Kerem, Kiev (DHA) - Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.

Ukrayna’da bugün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkış ankelerine göre Vladimir Zelenskiy oyların yüzde 73,2’sini, Petro Poroşenko yüzde 25,3’ünü aldı.

“KİMSEYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM”

İlk sonuçların ekrana yansımasının ardından büyük sevinç yaşayan Zelenskiy, seçim zaferini eşi ve ekibiyle birlikte kutladı.

Zelenskiy, ilk açıklamasında, “Akrabalarıma, eşime, çocuklarıma, aileme, tüm ekibime destekleri için teşekkür ediyorum. Adil hizmet verdikleri için güvenlik güçlerine, istihbarat servisine, beni destekleyen ya da desteklemeyen tüm Ukraynalılara teşekkür ediyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım” dedi.

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılan ilk turunda ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko en fazla oyu alarak ikinci tura yükselmişti. Seçmenlerin yüzde 63'ünün sandığa gittiği seçimde Zelenskiy yüzde 30.24, Poroşenko yüzde 15.95 oy almıştı.

Ukrayna’da 2014 yılında Rusya yanlısı Yanukoviç iktidarının devrilmesinin ardından yapılan erken seçimleri kazanan Petro Poroşenko devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zelenskiy’nin seçimin ilk sonuçlarının açıklanması sonrası sevinci ve açıklamaları

Zelenskiy’nin oy kullanması

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