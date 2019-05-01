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DHA DIŞ - Ukrayna: Türkiye'ye tanksavar füzeleri satacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında yeni bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında yeni bir anlaşma imzalandığı bildirildi. Ukrayna, Türkiye'nin Ukrayna üretimi güdümlü tanksavar füzeleri satın almaya hazırlandığını duyurdu.

Ukrayna devlet savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom bünyesindeki Spetstehnoeksport adlı işletmeden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Türkiye'ye 120 mm ‘Konus’ tanksavar füzeleri ihraç edeceği belirtildi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2019), Türkiye Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile Spetstehnoeksport arasında anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, ilerleyen dönemde Ukrayna yapımı güdümlü füzelerin Türkiye'de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilmesinin planlandığı kaydedildi.

Fuarda, Türkiye ve Ukrayna tarafının füzelerin fiyatı ve teslimat süresi konusunda nihai anlaşmaya vardıkları, ilk sevkiyatların önümüzdeki haftalarda yapılmasının beklendiği bildirildi.

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