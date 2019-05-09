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DHA DIŞ - Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 22:47 | Son Güncelleme

Ukrayna, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Türk balıkçı teknesine el koydu.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Türk balıkçı teknesine el koydu.
Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Odessa iline doğru hareket eden Türk bandıralı üç balıkçı teknesinin Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermedikleri, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.
Balıkçı teknelerinin, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Odessa Limanı’na götürüldüklerinin, Türk gemi kaptanlarının İngilizce bilmemeleri nedeniyle Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermediklerinin belirlendiği kaydedildi.
Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ukrayna polisinin tekneleri ikazı / FOTO
Teknelerin görselleri

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