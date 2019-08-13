DHA DIŞ - Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk yakalandı

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) kaçak yolla girmek isteyen beş Türk vatandaşı yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir noktada bir otomobili durduran güvenlik güçleri, aracın içindeki beş Türk ve iki Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

Türk vatandaşlarının Ukrayna sınırını yasa dışı yoldan geçerek Polonya'ya gitmeyi planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan iki Ukrayna vatandaşı hakkında ise, Türk vatandaşlarının sınırı kaçak geçme planlarını organize ettikleri şüphesiyle işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Türk vatandaşlarının araçtan indirilmeleri ve gözaltına alınmaları

