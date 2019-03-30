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DHA DIŞ - Ukrayna yarın sandık başında 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

  - Ukrayna’da halk, devlet başkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da halk, devlet başkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor.

Ukrayna’da 31 Mart Pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde 39 aday yarışacak. Anketler, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy’nin seçimin ilk turunun favorisi olduğunu gösteriyor. Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko da en güçlü adaylar arasında.

Farklı kamuoyu araştırmalarına göre, Zelenskiy’nin tahmini oy oranı yüzde 20-30, Poroşenko ve Timoşenko’nun ise yüzde 12-18 aralığında.

İlk turda hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa, seçimin galibi 21 Nisan’da yapılacak ikinci tur oylamada belirlenecek. Ülkede yarın 30 milyonu aşkın seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

KOMEDYENLİKTEN SİYASETE

Ukrayna’da bu seçim sürecinin en büyük sürprizi, ülkenin en ünlü komedyeni olan Vladimir Zelenskiy’nin siyaset sahnesinde yükselişi oldu. Zelenskiy’nin seçmen kitlesinin büyük bölümünü, siyasette ‘yeni yüzler’ görmek isteyen genç ve orta yaş grubundaki kişiler oluşturuyor.

41 yaşındaki Zelenskiy, ülkede sevilerek izlenen ‘Halkın Hizmetkârı’ adlı televizyon dizisinde dürüst, rüşvet almayan bir devlet başkanını canlandırıyordu. Ünlü komedyenin devlet başkanı adayı olduğu parti de bu diziyle aynı adı taşıyor.

POROŞENKO’NUN ŞANSI SÜRÜYOR

Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise, seçim kampanyasını ‘Rusya tehdidine karşı güçlü duruş’ ve Avrupa’ya entegrasyon politikaları temelinde yürüttü. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’dan bağımsızlığını elde etmesi, orduyu güçlendirmesi, AB ve NATO üyeliği yolundaki kararlı adımları ve milliyetçi söylemleri, Poroşenko’nun seçim yarışında şansının devam etmesini sağlayan başlıca faktörler olarak gösteriliyor.

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılıyor. Ülkenin en zengin kişilerinden biri olan Poroşenko, 2014 yılındaki iç karışıklıkların ardından yapılan seçimlerde yüzde 54’ten fazla oyla devlet başkanı seçilmişti.

Ukrayna’da yarınki devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunun, ülkede önümüzdeki ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine de yansıması bekleniyor.

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