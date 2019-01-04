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DHA DIŞ - Ukrayna'da 2 Türk kız öğrencinin öldürülmesi… Yerel basın: “Şüpheli erkek arkadaş, ülkesine kaçtı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

  Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesine dair polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Sonat Kerem, Ukrayna (DHA) - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin öldürülmesine dair polis geniş çaplı araştırma başlattı. Yerel medya, zanlının ülkesine kaçtığını duyurdu.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep’ten haber alamayan arkadaşları dün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov’daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

YEREL BASIN: “ESKİ TÜRK ERKEK ARKADAŞTAN ŞÜPHELENİLİYOR”

Yerel basın, hayatını kaybeden kızlardan birinin eski erkek arkadaşı ile Harkov’da bir alışveriş merkezinde tartışırken görüldüğünü yazdı. Ukrayna basını, yerel kaynaklarına dayandırdıkları haberde, genç kızın Türk olan eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini daha önce ailesine söylediğini; olayın zanlısı olduğundan şüphelenilen bu kişinin, 2 Ocak’ta Türkiye’ye döndüğünü yazdı.

EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Moskova’da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından “Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemişini bekliyorum” mesajını paylaştı.

Yerel basın ev sahibi olan Almadani’nin annesinin de 23 Aralık’ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.

KOMŞULARI: SESSİZ İNSANLARDI
Öğrencilerin öldürüldüğü binadaki komşuları, kızların sessiz insanlar olduklarını söyleyerek, “Onları bir kere gördüm. Çok sessizdiler, Rusçayı az biliyorlardı. Bir kere kendileriyle konuşmak istedim ancak anlamadıklarını söylediler, iletişim kuramadık. Cesetlerinin evde iki gün boyunca beklediğini öğrendim. Işıkları sürekli yanıktı, şüphelendik biz de. Gaz ocağı acıkmış evde, apartmanın bir bölümünde gaz kokusu vardı” dedi.

ÜNİVERSİTE GÖREVLİSİ: ÖLDÜRÜLEN KIZLAR ÖĞRENCİMİZDİ

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi öğretim görevlisi Aleksey Novorodskiy, “Öldürülen iki Türk öğrenci üniversitemizde öğrenim görüyordu. Güvenlik güçlerinin şüpheliyi hızlı bir şekilde yakalayacağını düşünüyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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1 . GÖRÜNTÜ:

DHA muhabiri Sonat Kerem’in anonsu
Olay yerinden görüntüler
Binadan görüntüler

Evin girişinden görüntüler
Olayın yaşandığı binadaki komşu ile röportaj

2. GÖRÜNTÜ
Harkov Ulusal Karazin Üniversitesinin görüntüleri
Üniversitenin öğretim görevlisi Aleksey Novorodskiy’in açıklaması

(Dün Geçilen Görüntüler:)

Olay yerinden görüntüler
Binadan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Polis yetkilisinin açıklaması

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