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DHA DIŞ - Ukrayna’da baharın gelişini müjdeleyen ‘Maslenitsa’ bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

  - Ukrayna’da Hıdırellez benzeri bir bayram olan, baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da Hıdırellez benzeri bir bayram olan, baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Maslenitsa nedeniyle başkent Kiev’de ve ülkenin dört bir yanında birçok etkinlik düzenleniyor.
Kiev’de VDNH Parkı’nda toplanan çok sayıda kişi, kışa veda edilen ve bahara merhaba denilen Maslenitsa bayramını coşkuyla kutladı. Maslenitsa kutlamaları sırasında ‘blinı’ denilen özel krepler yenildi.
Maslenitsa’nın ardından 11 Mart’ta Ortodoksların Büyük Oruç (Velikiy Post) dönemi başlayacak. Maslenitsa, Ortodoks inancına göre Büyük Oruç dönemi öncesi et ve süt ürünleri tüketilebilen son hafta. Büyük Oruç dönemini ise Paskalya bayramı takip edecek.
Maslenitsa şenliklerinin son günü olan yarın korkuluklar yakılarak kışa veda edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kutlamalarından görüntüler

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