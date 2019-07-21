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DHA DIŞ- Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Ukrayna'da parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oyunu kullandı.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna'da parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oyunu kullandı.
Ukrayna'da erken parlamento seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor. Kiev'de Obolon semtindeki bir lisede oy kullanan Devlet Başkanı Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada, adil ve dürüst bir seçim yapıldığını söyledi. Yeni kurulacak hükümette nasıl bir başbakan görmek istediği sorulan Ukraynalı lider, "Bu kişi tamamen bağımsız ve profesyonel bir ekonomist olmalı" dedi.
Ukrayna'da anketlere göre, Zelenski'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkârı Partisi seçimlerin favorisi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Zelenski'nin oy kullanması

Zelenski'nin açıklamaları

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