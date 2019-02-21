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DHA DIŞ - Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

 Ukrayna’da çalışan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da çalışan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.

Ukrayna’da açıklanan resmi verilere göre, ülkede geçen sene geçici çalışma izniyle çalışan yabancıların başında Türk vatandaşları geliyor.

Ukrayna Devlet İstihdam Servisi verilerine göre, 2018 yılında Ukrayna’da 2 bin 963 Türk vatandaşı geçici çalışma izniyle çalıştı.

2018 yılı itibarıyla Ukrayna’da geçici çalışma izni olan bin 599 Rusya, 966 Çin, 886 Belarus, 706 Azerbaycan, 682 Polonya, 606 İsrail, 520 ABD, 499 Hindistan vatandaşı bulunuyor.

Ülkede geçen sene çalışma izni alarak çalışan diğer ülke vatandaşlarının sayısı 6 bin 723.

Ukrayna’da yabancıların en fazla çalıştığı sektörler ticaret ve tamir (yüzde 23), sanayi (yüzde 18), bilgi ve telekomünikasyon (yüzde 14), bilim (yüzde 13) ve inşaat (yüzde 8).

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısını 20 bin olarak açıklamıştı.

Ukrayna’da sürekli oturum izni bulunan yabancıların resmi olarak işe girerken ayrıca çalışma izni almaları gerekmiyor.

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