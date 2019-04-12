DHA DIŞ - Ukrayna’da eşcinsel konferansına saldırı

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aşırı sağcı ve dini gruplar, Avrupa Eşcinsel Konferansı’na saldırıda bulundu. Etkinliğin düzenlendiği otele gelen eylemcilerin, katılımcılara biber gazı sıktığı, bazı kişilerin fenalaştığı bildirildi.

Kiev’de Avrupa Eşcinsel Konferansı’nın düzenlendiği otelde eylem yapan bir grup, “Eşcinsellik hastalıktır”, “LGBT, Ukrayna’dan defol” pankartları açarak slogan attı.

Konferansın organizatörlerinden Yelena Şevçenko, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, eylemcilerin sıktığı biber gazının etkisiyle en az 10 kişinin fenalaştığını, olay yerine ambulansların ve polis ekiplerinin sevk edildiğini, güvenlik güçlerinin eylemcilerin otelin içine girmelerine engel olduklarını belirtti.

Kiev’de dün başlayan ve 14 Nisan’a kadar devam edecek olan Avrupa Eşcinsel Konferansı’nda, 40 farklı ülkeden eşcinsel aktivistler, sanatçılar, siyasiler ve akademisyenler bir araya geliyor.

Kiev’de 8 Mart Kadınlar Günü’nde de feminist örgütlerin düzenledikleri yürüyüşe aşırı sağcı gruplar saldırıda bulunmuş, eylemcilerden bazıları gözaltına alınmıştı.

