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DHA DIŞ- Ukrayna’da katil zanlısı Türk gözaltına alındı (GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de polis, Türkiye’de aranan katil zanlısı bir Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA)- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de polis, Türkiye’de aranan katil zanlısı bir Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Ukrayna Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna polisi, Türkiye’de bir üniversite profesörünü öldürme suçlamasıyla hakkında dava açılmış olan 47 yaşında bir Türk vatandaşını, Kiev’de gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine harekete geçen polisin, söz konusu Türk vatandaşının önce ikamet adresini tespit ettiği, ardından harekete geçerek gözaltına aldığı ve halen, zanlının tutuklanmasıyla ilgili sürecin devam ettiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü
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-Zanlının gözaltı sonrası görüntüsü

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