HABER

DHA DIŞ - Ukrayna'da moda fuarına Türk şirketlerinden ilgi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın en büyük moda fuarı 'Kyiv Fashion'da bu yıl da birçok Türk şirketi yer alıyor.  Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 36'ncısı düzenlenen Kyiv Fashion Uluslararası Moda Fuarı'nda hazır giyim, çocuk giyim, iç giyim, mayo, aksesuar, deri, kürk ve kumaş ürünleri sergileniyor.

Sonat KEREM, KİEV (DHA) - Ukrayna'nın en büyük moda fuarı 'Kyiv Fashion'da bu yıl da birçok Türk şirketi yer alıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 36'ncısı düzenlenen Kyiv Fashion Uluslararası Moda Fuarı'nda hazır giyim, çocuk giyim, iç giyim, mayo, aksesuar, deri, kürk ve kumaş ürünleri sergileniyor. Fuara yurt dışından en fazla Türkiye, Fransa, Çin, Letonya ve Polonya'dan şirketler katılıyor.

11 TÜRK FİRMA İLE BİRLİKTE ORGANİZASYONA MİLLİ KATILIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Fuarda DHA'nın sorularını yanıtlayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yetkilisi Onur Çabukel, fuara Türkiye'den 11 şirketin katıldığını söyledi. Ukrayna'da faaliyet gösteren birçok Türk şirketinin de fuarın katılımcıları arasında olduğunu belirten Çabukel, İHKİB olarak 11 Türk firma ile birlikte Kyiv Fashion organizasyonuna milli katılım gerçekleştiriyoruz. Yılda iki kere düzenlenen bu fuara katılımı daha da artırmayı planlıyoruz. Ukrayna'da yaşanan bazı belirsizlikler ve istikrarsızlıklar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Fakat son dönemde kendi kabuğundan sıyrılan bir Ukrayna ekonomisi görüyoruz. Bu durum firmalarımıza da yansıyor. İkinci dönemde daha yoğun katılım sağlayarak tekstil ve hazır giyim sektörü olarak Türkiye ihracatına katkıda bulunacağımızı düşünüyorum dedi.

UKRAYNALILARIN TÜRK MALLARINA KARŞI BİR SEMPATİSİ VAR
DHA'ya konuşan fuar katılımcısı Ece Güneren Tütüncü, İhracat yapan bir firmayız, ama bu bizim Ukrayna'daki ilk fuar tecrübemiz. Fuarın bize etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Ukraynalıların genel olarak Türk mallarına karşı bir sempatisi var. Ürünlerimizi beğeniyorlar, farklı ürünler onlar için daha cazip geliyor diye konuştu.

İşadamı Nezih Güneren, Türk şirketlerinin katma değeri yüksek ürünler üretmelerinin kendilerine avantaj sağladığının altını çizdi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan işadamı İzzet Deniz ise, Fuar bizim açımızdan çok verimli geçiyor. Bu fuara altıncı katılımımız. Ukrayna, geçici sıkıntıları olsa da önemli fırsatlar sunan bir pazar. Bence tekstil anlamında ihmal edilen bir pazar. Ayrıca devlet katkısıyla bize bu imkanları tanıdığı ve bu ülkede gelişmemizi sağladığı için İHKİB'e çok teşekkür ediyoruz dedi.

Bugün ikinci günü olan Kyiv Fashion Fuarı yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Fuardan görüntüler
İHKİB yetkilisinin açıklamaları
Ukraynalı fuar katılımcıları
Güneren Tütüncü ve Güneren'in açıklamaları
Yıldız'ın açıklamaları

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyorYüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor
Kadıköy'de faciadan dönüldüKadıköy'de faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

Bursa'da 2 milyonluk soygun! Alarm çaldı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.