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DHA DIŞ - Ukrayna'da öldürülen öğrencilerin aileleri Harkov'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

 Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın aileleri, cenazeleri teslim almak için Ukrayna'ya geldi.

Sonat KEREM / UKRAYNA,(DHA) - Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın aileleri, cenazeleri teslim almak için Ukrayna'ya geldi. Buket Yıldız'ın anne ve babası Canan ve Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin, Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi Ukrayna'nın Harkov kentine geldi.

Acılı aileleri Türkiye Cumhuriyeti Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, işadamı Zeki Aşkar ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği görevlisi karşıladı. DHA'nın sorularını yanıtlayan Fahri Konsolos Belıy, “Tüm Ukraynalı yetkililer ile beraber, Türk vatandaşı kız öğrencilerin cenazelerinin Türkiye'ye en kısa zamanda gönderilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Belıy, cenazelerin yarın ya da en geç 9 Ocak Çarşamba günü Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiğini söyledi. Ukrayna'da 7 Ocak Ortodoks Noel'inin resmi tatil olması nedeniyle cenazeleri teslim alma işlemlerine yarın başlanabilecek. Zeynep Hüsünbeyi ile Buket Yıldız'ın öldürüldüğü cinayetin şüphelisi Hüsnü Can Çökmez dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görüntü dökümü:
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-Ailelerin havaalanına gelişi
-Fahri Konsolos Vladimir Belıy'ın açıklamaları
-Havaalanından detaylar

(görüntüler DGS'de)

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