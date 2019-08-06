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DHA DIŞ - Ukrayna'da Poroşenko'nun Maldivler tatiline soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

  Ukrayna’da eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun tartışma yaratan Maldiv Adaları tatiliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun tartışma yaratan Maldiv Adaları tatiliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Poroşenko’nun geçen sene devlet başkanlığı döneminde sahte isimle Maldivler’de tatil yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, devlet gümrük ve sınır yetkililerinin, Poroşenko’nun ve beraberindekilerin ülke sınırlarından usulsüz geçişini sağlamak amacıyla, resmi belgelerde kasıtlı olarak yanlış bilgi girişi yaptıkları yönündeki iddianın inceleneceği belirtildi.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yılbaşı tatilinde Maldiv Adaları'na gitmesi ülkede gündem olmuştu.

Poroşenko’nun ve beraberindekilerin, 2-8 Ocak 2018 tarihleri arasında, lüks villalardan oluşan beş yıldızlı “Cheval Blanc” adlı otelde konakladıkları, Poroşenko’nun otelde, isminin gizli kalması için “Mr. Petro Incognito” takma adını kullandığı öne sürülmüştü.

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde, Poroşenko’nun Maldiv Adaları’nda bir haftalık tatili için yaklaşık 500 bin dolar harcadığı iddia edilmişti. İddialar üzerine yapılan resmi açıklamada, “Devşet Başkanı kısa bir tatil için Maldivlere gitti. Bu gezinin giderlerini, deklare etmiş olduğu kaynaklarının bulunduğı kişisel hesabından karşıladı” denilmişti.

Ukrayna’nın en zengin kişilerinden biri olan Poroşenko’nun serveti bugün 1 milyar dolar civarında.

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