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DHA DIŞ - Ukrayna’da seçimin galibi Zelenski’nin partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Ukrayna’da bugün gerçekleşen parlamento seçimlerinin hemen ardından yayımlanan sandık çıkış anketlerine göre, beş parti yüzde 5’lik seçim barajını aşarak parlamentoya girme imkanına kavuşurken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, yüzde 40’tan fazla oy alarak, seçimin lider partisi oldu.

Sonat KEREM, Deniz BERKTAY, KİEV, (DHA) - Ukrayna’da bugün gerçekleşen parlamento seçimlerinin hemen ardından yayımlanan sandık çıkış anketlerine göre, beş parti yüzde 5’lik seçim barajını aşarak parlamentoya girme imkanına kavuşurken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, yüzde 40’tan fazla oy alarak, seçimin lider partisi oldu. Diğer taraftan, Zelenski’nin partisinin hükümeti tek başına kuracak sandalye sayısına kavuşamayacağı için, koalisyon hükümeti kurulması gündeme geldi. Siyasi gözlemciler, koalisyon görüşmelerinin, Ağustos ayının sonuna kadar sürebileceğini ve yaz sonuna kadar yeni hükümetin kurulmasının beklendiğini ifade ediyor.

Ukrayna’da Mayıs ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin göreve başlar başlamaz parlamentoyu feshedip erken seçim kararı alması sonucunda düzenlenen erken parlamento seçimlerinde, ülke genelinde katılım, yüzde 49,93 oldu. Bunun, Ukrayna’da düzenlenen parlamento seçimlerindeki en düşük katılımlardan biri olduğu belirtiliyor.

ZELENSKİ’NİN PARTİSİ BİRİNCİ

Parlamento seçimlerinde oy verme işlemleri saat 20.00’de tamamlanırken, en son ulusal sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi yüzde 44,2 alarak birinci gelirken, Rusya yanlısı çizgiyi benimseyen Muhalefet Platformu

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