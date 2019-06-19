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DHA DIŞ- Ukrayna’da sokak kedileri için sayım yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Ukrayna’da sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi amacıyla kedilerin sayılacağı duyuruldu.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Ukrayna’da sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi amacıyla kedilerin sayılacağı duyuruldu. Daha önce sokak köpeklerine de yapılan bu uygulama sayesinde, mobil uygulama üzerinden bu sayı takip edilebilecek.
Ukrayna’nın Lviv şehrinde sokak kedilerinin sayımı yapılacak. Lviv Şehir Konseyi toplantısında konuşan Lev Oksana Koshak, daha önce sokak köpeklerine uygulanan bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu, sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi adına yapıldığını söyledi. Koshak, “Bu güne dek tek bir belediye ya da şehir böyle bir uygulama yapmadı ve sokak kedilerini sayabilecek bir yöntem geliştiremedi. Biz ilk olacağız” dedi.
Mobil uygulaması ‘Animal-ID.info’nun kurucularından olan Victor Kopach, “Geliştirdiğimiz mobil uygulama sayesinde 2014’ten beri sokak köpeklerini takip edebiliyor, bakımlarının ve aşılarının yapılıp yapılmadığını yüzdesel veriler olarak elde edebiliyoruz. Şu anda bu sistemi kediler için de geliştirdik. Bu uygulama Lviv’den sonra Almanya’da da yapılacak” dedi.
Sokak kedileri için yapılacak sayımın 26-39 Haziran tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

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