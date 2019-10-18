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DHA DIŞ- Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

 Ukrayna'nın başkenti Kiev, Türk Kültür Günleri etkinliğine sahne olmaya hazırlanıyor.

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev, Türk Kültür Günleri etkinliğine sahne olmaya hazırlanıyor.
Kiev'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 21 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Türk Kültür Günleri düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Filmleri Haftası, Türk Mutfağı Günleri, 'Dünyanın Renkleri - Türkiye' resim sergisi ve 'Farklı Kıyılardan Müzik Yankıları' adlı konser düzenlenecek.
"UKRAYNA’DA TÜRKİYE'YE YÖNELİK BÜYÜK İLGİ VAR"
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna medyasına etkinlik hakkında bilgi verdi. Güldere, daha sonra DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türk Kültür Günleri bir süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Ukrayna'da Türkiye'ye yönelik büyük bir ilgi var" dedi.
Her yıl 1,5 milyona yakın Ukraynalının Türkiye'ye gitmesinin, Ukrayna'da Türkiye'ye olan merakı artırdığını belirten Güldere, "Bu alakanın bir kısmına yanıt vermek için aslında 2017 yılının Ekim ayından bu yana Yunus Emre Kültür Merkezimiz Kiev'de güzel faaliyetler düzenliyor. Kültür ve Turizm Müşavirliğimizin eş güdümlüğünde yürüttüğümüz başka faaliyetler de var" diye konuştu.
Bu tür dönemsel etkinliklerle Ukrayna'da Türkiye'ye yönelik ilginin canlandırılmasının amaçlandığını söyleyen Büyükelçi, "Ekim ayının sonunda, 29 Ekim'i de merkeze alarak, birkaç unsuru bünyesinde barındıran bir program düzenliyoruz. Sancak gemisi diyebileceğimiz faaliyetimiz, 21 Ekim'de flarmonide düzenleyeceğimiz konser. Bu konsere Ukraynalı piyanist Oleksiy Botvinov ve dünyaca meşhur perküsyon ustamız Burhan Öçal katılıyorlar. Daha önce de Botvinov ve Öçal'ın başarılı ortak performansları olmuştu. Bu sefer kendilerine Kırım Tatarı gitarist Enver İzmailov da katılacak" dedi.
Kiev'de Türk Kültür Günleri, 21 Ekim'de 'Farklı Kıyılardan Müzik Yankıları' adlı konser ile başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kiev Büyükelçiliği binası
-Basın toplantısı
-Salondan detaylar
-Büyükelçi Güldere ile röportaj

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