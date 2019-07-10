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DHA DIŞ- Ukrayna’da yolcu treninde yangın: Yolcular kovalarla su taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ukrayna’da seyir halindeki bir yolcu treninde yangın çıktı.

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna’da seyir halindeki bir yolcu treninde yangın çıktı. Yolcular, yangın söndürme tüpleri ile yangını söndürmeyi başaramayınca, trenin durduğu yerin yakınındaki göletten trene su taşıdı.

Yangın, Vorokhta ile Kremeçug arasında sefer yapan yolcu treninde çıktı. Lviv şehrinin güneydoğusundaki Podmonastyr köyünde yangın sebebiyle duran yolcu trenini, yolcular söndürmeye çalıştı. Önce yangın tüplerini kullanan yolcular, yangın sönmeyince, trenin durduğu köyde bulunan göletten su taşıdı. O anlar yolculardan birisi tarafından görüntülendi.

Yerel medya, itfaiye ekiplerinin 10 dakika içerisinde trenin bulunduğu noktaya gelerek yangına müdahale ettiklerini duyurdu. Bölgeye gelen başka bir trene bindirilen yolcuların 1 saat gecikme ile yolculuklarını tamamladıkları belirtildi.

Yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Trenden yükselen dumanın görüntüsü
-Kovalarla su taşıyan yolcular

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