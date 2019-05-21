DHA DIŞ - Ukrayna'da Zelenskiy, erken seçim tarihini belirledi

Sonat KEREM, KİEV (DHA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nu fesheden kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin, parlamentoyu fesheden ve erken parlamento seçimlerinin tarihini 21 Temmuz 2019 olarak belirleyen kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, dün parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından, parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Ukrayna'da olağan parlamento seçimlerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülüyordu.

